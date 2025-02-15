İstanbul, uzun zamandır beklediği kar yağışına geçtiğimiz hafta kavuştu.
Kar yağışının hem keyfini hem de cefasını çeken İstanbullu, kısa bir süre sonra yeniden güneşi gördü.
Güneşin yeniden yüzünü göstermesinin ardından, "Kış bitti mi?" soruları da beraberinde geldi.
Ancak kış henüz İstanbul'da sona ermedi...
Meteorolojiden yeni uyarı geldi.
Kar, İstanbul'a geri dönüyor.
SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR
Kar, İstanbul'u terk edecek ve havalar ısınacak diye beklenirken Megakent Sibirya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
SOĞUK HAVA KAR GETİRECEK
Soğuk hava ile birlikte kar da geliyor. Yurt genelinde de sıcaklıklar hissedilir seviyede düşecek.
BUGÜNÜN HAVA RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; "Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır." notu düşüldü.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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