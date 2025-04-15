İstanbul Moda Sahili'nde denizanası istilası

İHA

İstanbul’un gözde sahil noktalarından Kadıköy Moda, bu kez deniz manzarasıyla değil, denizanası istilasıyla gündemde.

Moda Sahili’nde deniz yüzeyini denizanası kapladı.

Özellikle kayalık alanlarda yoğunlaşan denizanaları, hem görsel olarak dikkat çekti hem de endişe yarattı.

KADIKÖY SAHİLİ'NDE DENİZANASI İSTİLASI

Deniz kirliliğine ilişkilerin sorunların sürekli tekrarladığı bölgede yaşanan bu son vaka sonrası, çözülmeyen çevre kirliliği tekrar gündeme geldi.

Drone ile havadan görüntülenen denizanaları, kıyıya kadar ulaşarak vatandaşların da ilgisini çekti.

"ÖNLEM ALINMADIKÇA BU HALE GELDİ"

İlçe sakinlerinden Doğan Keskin, "Buralar 1960'lı yıllarda plajdı. Biz çocukluğumuzda gelir buralarda yüzerdik. Kanaatimce, İstanbul nüfusu arttıkça, önlem alınmadıkça kanalizasyon sistemlerinin de düzgün olmaması nedeniyle bu hale geldi.

Fabrika ve evsel pislikler Marmara Denizi'ne boşaltıldı ve bugün denizanaları kıyıya vuruyor. Denizanalarının çoğu ölü vaziyette. Daha yoğun olduğu dönemler de oluyor. Lodos olduğunda daha çok görüyoruz." dedi.