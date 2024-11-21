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AA

Kışın ayak seslerinin duyulmasıyla yağışlı havalar başladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan lodos, bugün öğlen saatlerinde etkisini arttırdı.

Marmara bölgesi ve Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatadaşlar zor anlar yaşadı.

Kartal açıklarında demirlenen Gine-Bissau bayraklı 99 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki "Marla Orca" isimli kuru yük gemisi de şiddetli lodostan nasibini aldı.

2 GEMİ ÇARPIŞTI

Lodosta sürüklenmeye başlayan gemi, yine açıkta bekleyen Kamerun bayraklı 116 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki "DSK1" isimli gemiyle çarpıştı.

Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.

O ANLARI KAYDETTİLER

Bu arada, gemilerin birbirine sürtmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, gemi personelinin kendilerine yaklaşan diğer gemiyi gördüklerindeki panik halleri ve iki geminin birbirine sürtmesi yer aldı.