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İHA

İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası'nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı'nı tamamen beyaza bürüdü.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Kar yağışının ardından Orman Caddesi'nde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara drone ile havadan görüntülendi.

"KAR ÇOK YAKIŞTI"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından bu eşsiz manzarayı paylaşarak, "Orman Caddesi'ne kar çok yakıştı. Karın eşsiz dokunuşuyla huzurlu ve etkileyici bir manzaraya kavuştu." ifadelerini kullandı.