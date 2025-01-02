Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, metropoller için önemli bir sorun haline geldi.

Özellikle İstanbul gibi milyonlarca insana ev sahipliği yapan büyük şehirlerde, su kaynaklarının durumu her geçen gün daha kritik bir hal alıyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranına olumlu olarak yansıdı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 40, 8'E YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,8 oldu.

ZİRVEDE ISTRANCALAR VAR

Verilere göre Istrancalar yüzde 91,72'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 24,33 olarak kayıtlara geçti.

SUYUN OLMADIĞI BÖLGELERDE OT ÇIKTI

Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü. Ayrıca hayvanların otladığı da kameraya yansıyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 42,8

Darlık yüzde 36,18

Elmalı yüzde 81,65

Terkos yüzde 43,5

Alibey yüzde 24,33

Büyükçekmece yüzde 37,34

Sazlıdere yüzde 35,62

Istrancalar yüzde 91,72

Kazandere yüzde 66,66

Papuçdere yüzde 40,27