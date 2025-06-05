İstanbul'da bayram arifesi sabahı yollar sakin

AA

Kurban Bayramı arifesi sabahında İstanbul’da alışılmışın dışında bir manzara yaşandı.

Mesai günlerinde genellikle yoğunlukla karşılaşılan ana arterlerde bu sabah trafik oldukça akıcı ilerliyor.

YOĞUNLUK OLUŞMADI

Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Avrasya Tüneli’nde sabah saatlerinde herhangi bir ciddi yoğunluk oluşmadı.

Sabah saatlerinde yollarda rahat bir ulaşım sağlandığı gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DİP SEVİYEDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 17, Avrupa Yakası’nda yüzde 22, genel olarak ise yüzde 20 seviyesinde ölçüldü. Bu oranlar, bayram öncesi kentteki hareketliliğin henüz tam anlamıyla başlamadığını gösteriyor.

YOLCU SAYISI AZALDI

Toplu ulaşımda da benzer bir tablo hakim.

Metro istasyonları, otobüs durakları ve metrobüs hattında olağan kalabalıkların aksine daha sakin bir yolcu yoğunluğu gözlemleniyor.

Bayram alışverişi ve şehir dışına çıkışların günün ilerleyen saatlerinde artması beklenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.