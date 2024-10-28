Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurdum insanı, yaşanan olaylara espritüel bakış açısıyla tepkiler veriyor. En ciddi olaylara karşı bile şaka yapabiliyor olmamız, pek çok millette rastlanır bir durum değil.

Onlardan biri de İstanbul'da bir asansörde yaşandı.

İstanbul'da bir asansörde yaşanan olay, izleyenleri bir hayli güldürdü.

"AGA BEN İPTAL"

Bozulan asansörde yazılım ekibinin yazdırdığı, "Aga ben iptal" yazısı görenleri güldürdü.

Asansörde mahsur kalan vatandaş, yazıyı görünce korkusunu unutup yazıyı çekti.