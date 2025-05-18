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DHA

İstanbul Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kaymakamlığı'na yapılan başvurularda bir dairenin çöp eve dönüştürüldüğü, bina içi ve dışına ağır koku yayıldığı belirtilerek, şikayette bulunuldu.

İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinden bir ekip oluşturuldu.

ADRESE TEMİZLİK EKİBİ DE GÖNDERİLDİ

Ekip ile birlikte gerektiğinde görevlendirilmek üzere temizlik ekibi de adrese gönderildi.

Ambarlı Mahallesi Muhtarı Hilal Çakar'ın da eşlik ettiği ekip, E.Ö.'nün kapısını çaldı.

Gelen ekibi görünce şaşıran kadın, görevlilerin odaları kontrol etmesine izin verdi.

KOKUNUN SEBEBİ KEDİLER ÇIKTI

Cerrahi maske takan ekipler, ağır kokunun bulunduğu evde çok sayıda kedinin olduğunu tespit etti.

Kokunun kedilerden kaynaklandığı ve dışarıya kadar yayıldığı belirlendi.

BAKIM VE TEDAVİLERİ YAPILMAK ÜZERE KEDİLER TESLİM ALINDI

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadan daireden ayrılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan 4'ü yavru 8 kediyi alarak gerekli bakım ve kontrollerini yapmak, daha sonra da ev sahibine vermek üzere götürdü.

E.Ö. kedilerinin bakım ve varsa tedavisinin yapılarak kendisine verilmesini bekleyeceğini söyledi.