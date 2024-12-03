DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde her Pazar günü kurulan semt pazarının girişinde park halinde bırakılan bir araç nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

Aracın park ettiği yer nedeniyle tezgahını kuramayan Ümit Demirkıran, otomobilin sahibini aramaya çalışsa da çabaları sonuç vermedi.

Demirkıran'ın imdadına pazar esnafı koştu.

ARABAYI HALATLA ÇEKTİLER

Pazarcılar, otomobili kendileri çekmeye çalıştı. Yan duran aracın jantlarına halat geçiren pazarcılar hep birlikte çekmeye başladı.

Pazarcılar, uzun çabaları sonucunda aracın arka tarafını kaldırıma çekti.

"ARKADAŞA TEZGAH AÇACAK YER AÇTIK"

Pazarcılardan Metin Avcı, pazar yerinde unutulan otomobil nedeniyle arkadaşlarının tezgahını açamadığını söyleyerek, "İnsanların biraz duyarlı olması gerekiyor. Müdahale etmek zorunda kaldık. Normalde yan park edilmişti. Arkadaşlarla birlikte geri çektik. Arkadaşın sırtı ağrıyor. Mahvolduk" dedi.

"YİNE PAZAR, YİNE UNUTULAN BİR ARAÇ"

Pazarcı Ümit Demirkıran ise, kendisine yardım eden arkadaşları ile birlikte otomobili çektiklerini anlatırken, "Araçta numara yoktu. Zabıta arkadaşlarla birlikte aradık numarasını bulamadık. Herkes arabayı kaldırmak için uğraştı. Mutlaka araç üzerinde numara bulundurun" diye konuştu.

Pazarcı Yusuf Danış ise, "Yine Pazar, yine unutulan bir araç. Araba bırakıyorlar, telefon bırakmıyorlar. Arkadaşımız mağdur oldu. Hep birlikte kaldırabileceğimiz kadar kaldırdık. Arkadaşa tezgah açacak yer açtık Mecburen arabayı yerinden oynatmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.