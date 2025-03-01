İstanbul'da fahiş site aidat zammına protesto

İHA

İstanbul Tuzla'da bir sitede yönetimin aidatlara yüzde 70 zam yapması site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 300 dairelik sitede zam oranı yüksek bulan site sakinleri duruma itiraz etmek için imza topladı.

Ancak yönetimden geri dönüş alamayan site sakinleri, site önünde toplanarak protesto düzenledi.



“ZAM ORANI ADALETSİZ”

Site sakinlerinden İlhan Şimşek, yapılan zam oranının diğer parsellere kıyasla adaletsiz olduğunu belirtti.

Şimşek “Aynı sitede olmamıza rağmen diğer parsellerde aidatlara yüzde 30 zam yapılırken bizim parselde yüzde 70 arttı. Giderlerimiz fahiş şekilde yükseldi ama buna dair yönetimden herhangi bir açıklama alamadık.” dedi.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Bir diğer site sakini Burçin İlhan ise, “Bize bu zam oranının gerekçesi bile açıklanmadı. Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış söz konusu ve bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil” diye konuştu.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Protesto sırasında site sakinleri, zam oranının düşürülmesini ve gerekçelerinin şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep etti.

Ancak site yönetimi henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.