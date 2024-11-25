İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunmasının ardından, hava durumunda olumsuzluk gözlemlendi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar sokakta yürümekte dahi zorlandı.
BALIKÇILAR ZOR ANLAR YAŞADI
Uyarıların ardından Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar, karaya geri dönüş yapmakta zor anlar yaşadı.
Balıkçı tekneleri, oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi.
TEKNE LİMANA YANAŞAMADI
Yaşananları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Görüntülerde, teknelerin liman girişinde biriken kumlar ve yüksek dalgalar nedeniyle limana yanaşmakta zorluk çektiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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