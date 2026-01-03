İstanbul'da fırtına etkili olacak: 65 kilonun altındakilere uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde hava sıcaklığı 10 derece birden yükselecek ama kuvvetli lodos fırtınası da etkisini gösterecek.

Bugün günün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.

AKOM: RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği de Megakent için bir uyarı paylaştı. Uyarıda, rüzgarın bugün ilk saatlerden pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseleceği hatırlatılan açıklamada fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

Kar yağışı bazı bölgelerde yerini yağmura bırakacak.

İstanbul ve İzmir'de yağmur bekleniyor. Donurucu soğuğun etkisindeki Ankara'da ise sıcaklık biraz yükselecek.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde aralıklarla yağış kendini gösterecek, Pazar ve Pazartesi yağışlar kesilecek.

Başkentte 3 gün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı Cumartesi 4, Pazar 7, Pazartesi ise 9 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün sağanak yağış görülecek.

İzmir, Balıkesir ve Aydın'da kıyı kesimler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel ve su baskını uyarısı var.

24 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz için vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.