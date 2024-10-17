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İHA

İş güvenliği konusunda özellikle inşaatlarda sık sık denetimler yapılıyor.

Tüm denetimlere rağmen ihmaller nedeniyle onlarca işçi iş kazalarında hayatını kaybederken bazı işçiler ise büyük risklere rağmen tehlikeli hareketlerde bulunmaya devam diyor.

Bu kapsamda İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİNÇ HALATINA OTURUP KARŞI İNŞAATA GEÇTİ

Fatih Mahallesi’nde bir binanın inşaatında çalışan işçilerden birisi, kule vincin halatına oturup yandaki inşaata geçti.

Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.