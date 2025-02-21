İstanbul'da kartpostallık kar manzaraları

DHA

İstanbul'da perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kar, İstanbul'un simgesi haline gelen Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı, Atatürk Kültür Merkezi, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi kapısı, Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Galata Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu tarih yapıları beyaza bürüdü.

Sultanahmet Camii önüne gelen turistler, kar topu oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAR YAĞARKEN BALIK TUTTULAR

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşların kar manzarası eşliğinde balık tuttuğu görüldü.

Avcılar'dan gelen bir vatandaş, "Çok güzel burası. Uzun zamandan beri yağmamıştı, güzel oldu. Avcılar'dan saat 24.00 gibi geldim. Uzun zamandır kar yağmıyordu, işten sonra geliyoruz keyifli oluyor." dedi.

Tarihi Beyazıt Yangın Kulesi'nde, kar yağışını simgeleyen kırmızı ışık yandığı görüldü.

KAR TOPU OYNADILAR

İstanbul’da uyarıları dikkate alan vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıkmazken gece boyunca yollar boş kaldı. Gece saatlerinde dışarı çıkanlar kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Gece yeniden etkisini artıran kar yağışı, ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı önü, Taksim Meydanı, Ayasofya Camii, Eminönü Camii ve Üsküdar Kız Kulesi gibi tarihi yapılarda seyirlik manzaralar oluşturdu.