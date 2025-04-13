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DHA

İstanbul Sancaktepe'de trafik ekipleri, caddede uygulama yaptığı sırada karşı istikamette bir motosiklet sürücüsünün kasksız motosiklet kullandığını gördü.

Sürücüyü durdurmayan ekipler, motosiklet plakasına 'motosiklet ve motorlu bisikletlerde koruma başlığını kullanmamak' maddesinden 993 lira idari para cezası uyguladı.

"CEZAYI SİZ YAZDINIZ SİCİLİNİZİ İSTİYORUM"

Ceza uygulandıktan bir süre sonra uygulama yapılan noktaya motosikletiyle gelen sürücü, "Cezayı siz yazdınız sicilinizi istiyorum" şeklinde konuşarak polis ekibin sert çıktı.

Ekiplerle tartışan sürücü bir yandan da cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

CEZA YAZILAN SÜRÜCÜ İKNA EDİLEMEDİ

Kişiye ceza makbuzunda sicillerinin yazdığının söylenmesi ve itiraz edeceği yerlerin bilgisinin verilmesinin ardından polis ekipleri, başka bir ihbar için olay yerinden ayrılmak istedi.

Ancak ceza yazılan sürücü, aynı soruları sorarak polis ekiplerini oyalamak istedi.

TARTIŞMA ANLARI KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler olay yerinden ayrılarak gelen ihbara gitti.

Motosiklet sürücüsünün motosikleti kasksız kullandığı anlar ve yaşanan tartışma kameralara yansıdı.