İstanbul'da marketten et ve mangal çalan çift

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren bir o kadar da tebessüm ettiren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Adres Gaziosmanpaşa ilçesiydi.
PİKNİK ALIŞVERİŞİ YAPIP PARA ÖDEMEDİLER
Kazımkarabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'ndaki bir markete gelen kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, bir paket pirzola ve bir paket köfte aldıktan sonra parasını ödemeden dışarı çıktı.
MANGALI DA MARKETİN ÖNÜNDEN ALDILAR
Marketin kapısının önünde bir süre konuşan 2 kişiden biri ayrılırken, diğeri de yerde bulunan mangallardan birini alarak cadde üzerinde bulunan araca geçti.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibinin, şüphelilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.