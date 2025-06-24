Abone ol: Google News

İstanbul'da marketten et ve mangal çalan çift

Gaziosmanpaşa'da, markette gelen genç çiftin et ve mangal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken bu ilginç hırsızlık anları sosyal medyada gündem oldu.

AA AA
Güncelleme:

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren bir o kadar da tebessüm ettiren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Adres Gaziosmanpaşa ilçesiydi.

PİKNİK ALIŞVERİŞİ YAPIP PARA ÖDEMEDİLER

Kazımkarabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'ndaki bir markete gelen kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, bir paket pirzola ve bir paket köfte aldıktan sonra parasını ödemeden dışarı çıktı.

MANGALI DA MARKETİN ÖNÜNDEN ALDILAR

Marketin kapısının önünde bir süre konuşan 2 kişiden biri ayrılırken, diğeri de yerde bulunan mangallardan birini alarak cadde üzerinde bulunan araca geçti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibinin, şüphelilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşam Haberleri