İstanbul'da marketten et ve mangal çalan çift

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren bir o kadar da tebessüm ettiren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Adres Gaziosmanpaşa ilçesiydi.

PİKNİK ALIŞVERİŞİ YAPIP PARA ÖDEMEDİLER

Kazımkarabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'ndaki bir markete gelen kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, bir paket pirzola ve bir paket köfte aldıktan sonra parasını ödemeden dışarı çıktı.

MANGALI DA MARKETİN ÖNÜNDEN ALDILAR

Marketin kapısının önünde bir süre konuşan 2 kişiden biri ayrılırken, diğeri de yerde bulunan mangallardan birini alarak cadde üzerinde bulunan araca geçti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve hırsızlık yapıldığını anlayan iş yeri sahibinin, şüphelilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.