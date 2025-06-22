İstanbul'da motosikletiyle güvenlik görevlileri arasında 'yasak' tartışması

İstanbul Avcılar'da motorlu araç girişinin yasak olduğu, yayalara tahsisli alanda bulunan motosiklet sürücüsüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Görevliler, alkollü olduğunu savundukları motosiklet sürücüsü tartıştığı sırada arkadaşı da tartışmaya dahil oldu.

DURUM POLİSE İHBAR EDİLDİ

Motosiklet sürücüsü aracın sahile girişinin yasak olmadığını savunurken, yanındaki arkadaşı ise sahilden çıkıp gitmek istedi.

Buna karşı çıkan güvenlik görevlileri, sürücünün alkollü olduğunu belirterek, çağırdıkları polis ekibi gelinceye kadar motosikletin çıkmasına izin vermedi.

"BU MOTOSİKLET ÇALINTI MI"

Motosiklet sürücüsünün arkadaşı güvenlik görevlilerine sinirlenerek "Bu motosiklet çalıntı mı" diye bağırdı.

Güvenlik görevlileri sürücüye motosikletten inmesi gerektiğini söylese de, sürücü "İnmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

İki arkadaştan biri tartışma sırasında yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Görevlilerin de cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın ardından olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Polis motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu tespit ederken sürücüye 'yaya yolunda' motosiklet kullanmak suçundan 11 bin 434 lira para cezası kesildi.