İstanbul'da motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki bir motosikletli, trafiği tehlikeye atarak ilerledi.

Sürücünün hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor.

Ayrıca motosikletin plakasız olduğu ve sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntüde yer aldı.

Uzun süre emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.