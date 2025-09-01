Abone ol: Google News

İstanbul'da motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Çekmeköy Şile Yolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 16:29

İstanbul Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki bir motosikletli, trafiği tehlikeye atarak ilerledi.

Sürücünün hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor.

Ayrıca motosikletin plakasız olduğu ve sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntüde yer aldı.

Uzun süre emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

