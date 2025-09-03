İstanbul'da MR'ı çekilen ayı Okan'ın sonuçları temiz çıktı

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvan rehabilitasyon merkezindeki "Okan" isimli ayı, çok miktarda meyve yemesinin ardından fenalaşarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kan tahlilinin yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazına konularak midesine bakılan ayının çekilen görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok izlenenler arasına girdi.

Tedavisi tamamlanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı, taburcu edilerek tekrar Çekmeköy'e gönderildi.

Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ayı Okan'ın sağlık durumu ve rehabilitasyon merkezindeki süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

"SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI"

Burak Memişoğlu, ayı Okan'ın tomografi sonuçlarının temiz çıktığını belirterek, "Ayımız Okan mide ağrısı ve karnında sancı şikayetiyle götürüldü. Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimimiz Okan'ın mide bölgesine tampon yaptığında karnındaki hassasiyeti hemen fark etti.

Burada midesinde herhangi bir kitle olup olmadığını görebilmek için kendisine tomografi çekildi. Ama tomografi sonuçları tertemiz çıktı, ayrıca kan sayımına bakıldı ve onda da bir problem çıkmadı. Şu anda bir sıkıntısı yok; gayet evcil, keyfi yerinde, biraz sonra havuza girip serinleyecek." şeklinde konuştu.

"İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELİMİZ ADINI VERDİ"

Memişoğlu, ayının isminin ortaya çıkış hikayesinden de bahsederek, sosyal medyadan çok fazla pozitif yorum aldıklarını dile getirdi. Memişoğlu, "3 yıl önce burada işe yeni başlayan personelimiz yine hastaneye gittiklerinde ayımızın ismini bilmediği için o an alelacele 'Ben kendi ismimi verdim, adı Okan' deyince ayımızın ismi Okan olarak kayıtlara geçti.

Tabii bu olay sonrasında vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız özellikle kendilerinin de tomografi randevusu beklediklerini ve ayının onlardan daha şanslı olduğunu söylemiş. Böyle sevimli yorumlar alıyoruz." dedi.

AYI OKAN NASIL BESLENİYOR

Burak Memişoğlu, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan bakım ve tedavilerinin özenli ve titizlikle yapıldığını belirtti.

Ayı Okan'ın fazla meyve tüketmesiyle birlikte hastanelik olması ve ortaya gülümseten görüntüler çıkmasıyla ilgili olarak ise Memeişoğlu, "Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olarak doğasında yaralanmış ve tedaviye muhtaç türlerin tedavilerine titizlikle devam ediyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de çok memnun.

Özellikle çocuklarımızın zarar vermeyen türleri yakından tanımasından çok memnunuz. Ama tabii Okan son iki gündür sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Kendisi çok iştahlı ama fazla yemek yemesinden ya da soğuk meyve tüketmesinden dolayı hastanelik olduğunu düşünenler olmuş.

Ama aslında sebep bunlar değil, tamamen karnında bir sancı olduğundan dolayı. Zaten burada veteriner ve biyologlarımız, hayvan dostlarımızın yemek gramajlarını ayarlıyorlar; yukarı ya da aşağı miktar değişmez. Okan şimdi mevsimsel olarak meyve ve sebze tüketiyor, kışın da palamut balığı ve bal tüketiyor." ifadelerine yer verdi.