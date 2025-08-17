İstanbul'da seyir halindeki araçta uygunsuz hareketler yapan şahıslar, yakalandı Bağcılar'da seyir halindeki araç içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcu, yakalandı. O anların diğer sürücüler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

İstanbul Bağcılar TEM otoyolunda seyir halindeki bir araç içerisinde sürücü ve yanındaki yolcu uygunsuz hareketlerde bulundu. Seyir halindeki diğer araçlardaki kişilerin, cep telefonuyla kayda aldıkları o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA 2 KİŞİ SEYAHAT ETTİ Sürücü ve yolcunun, sürücü koltuğunda bulunarak yola devam ettiği anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak, eleştiri yağmuruna tutuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. 2 ŞÜPHELİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki S.A.Z. isimli kadın yakalandı. Şahıslar hakkında 'araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak', '78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden işlem yapıldı. Yaşam Haberleri Bursa'da tarlasındaki patatesleri ücretsiz dağıttı

