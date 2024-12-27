İstanbul'da sıcaklıklar 5 derece birden düşecek: Meteoroloji gün gün paylaştı

Haber Merkezi

Yaz aylarını oldukça sıcak geçiren Türkiye'de soğuk ve yağmurlu havalar etkisini göstermeye başladı.

Yurdun doğusu kara teslim olurken, batı ise günlerdir yoğun bir sağanak yağışın etkisinde.

Bu sağanak yağış ise bir süre daha etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 5 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Özellikle İstanbul'da sıcaklıklar 5 derece birden düşecek ve hafta sonu yağmurlu geçecek.

BATI VE DOĞUYA SARI KODLU UYARI

MGM tarafından bugün ve yarın Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

YURDUN GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECELERDE SEYREDECEK?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE YAĞIŞ ALACAK İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.