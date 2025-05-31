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DHA

Megakent'te trafik çilesi bitmiyor...

Trafik kurallarına uymayanlar, kimi zaman yaralanmalara kimi zaman ise can kayıplarına sebep oluyor.

TARTIŞMA ANLARI KASK KAMERASINDA

Sıklıkla yaşanan tartışma ve kavgalar da birçok olumsuzluğa davetiye çıkarıyor.

Son olarak yaşanan tartışma, kask kamerasıyla kaydedildi.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkiinde seyir halindeyken makas atan otomobil sürücüsüne, arkadan gelen motosikletli tepki gösterdi.

Motosikletli, Cumhuriyet Mahallesi tünel girişinde korna çalarak otomobili durdurdu.

"SEN POLİS MİSİN"

Otomobil sürücüsüne insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen motosikletli ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'Sen polis misin?' diye karşılık verdi.