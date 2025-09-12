Abone ol: Google News

İstanbul'da Terkos Barajı renk değiştirdi

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümlerinin yeşile büründüğü görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 08:51

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.

Barajda fark edilen renk değişimi ve kıyı kesimlerindeki köpükler, drone'la görüntülendi.

SUYU YEŞİL 

Kente su sağlayan Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

SU YÜZEYİ KÖPÜKLÜ

Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.

Su kaynağının görüntüsü vatandaşları endişelendirdi.

