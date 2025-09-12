İstanbul'da Terkos Barajı renk değiştirdi

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.
Barajda fark edilen renk değişimi ve kıyı kesimlerindeki köpükler, drone'la görüntülendi.
SUYU YEŞİL
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.
Kente su sağlayan Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
SU YÜZEYİ KÖPÜKLÜ
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.
Su kaynağının görüntüsü vatandaşları endişelendirdi.