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İHA

Son dönemde ambulansa yol vermeyen sürücüler sık sık gündeme geliyor.

Kimi inatlaşarak kimi araçta hasta olduğuna inanmadığı gerekçesiyle yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yol üzerinde seyir halinde olan sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermedi.

Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına sürücü, aldırış etmedi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇAREYİ GERİ GİTMEKTE BULDU

Otomobil sürücüsü yol vermeyince ambulans şoförü, sokak üzerinde geri geri gitmeye başladı.

Şahıs, umursamaz bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.