İHA
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıkmıştı.
Kısa sürede büyüyen ve tüm binayı saran yangın, yaklaşık 16 saatin ardından kontrol altına alındı.
ÇÖKME RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı.
Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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