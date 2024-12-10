İstanbul'da yol çöktü 2 evi su bastı:Vatandaşlar isyan etti

DHA

İstanbul'da gece boyu etkili olan kuvvetli yağış, olumsuzları da beraberinde getirdi.

Beyoğlu ilçesine bağlı Keçeci Piri Mahallesi'nde kaz çalışmalarının devam ettiği sokakta, yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Olay sonucunda çöken toprak, yağmur suyu giderleri kapatınca sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki 2 daireye ve asansöre su bastı.

2 DAİREYİ SU BASTI

Binada yaşayanlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Suyun bir kısmı olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken evlerdeki bazı eşyalar ise zarar gördü.

"BU YAĞMUR GECE YAĞSAYDI FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Yusuf Çiçek, “Yoğun yağmurdan dolayı İSKİ'nin mahallemizde yapmış olduğu kazı çalışmasında yol çöktü. Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak, gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu.

Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yani bu yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi.

"YAĞMUR YAĞMASIN DİYE DUA EDİYORUZ"

Çocuğuma zarar gelebilirdi. Hani burada eşyaların her şeyi hesabı verilebilir ama bu tarz bir durumu, bir can kaybının kesinlikle hesabı verilemez. Ucuz atlattık. İtfaiye geldi sağ olsun evdeki suyu ve bahçedeki suyu çekti. Yani şu an kısır döngünün içerisindeyiz.

Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz. Şimdi dua ediyoruz ki, İstanbul'da Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde 'Allah'ım yağmur yağmasın' diye dua ediyoruz şu an. Bu durumdayız." dedi.