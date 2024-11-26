DHA
İstanbul'da meydana gelen olayda adeta faciadan dönüldü...
Güngören ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yolda çökme meydana geldi.
Çökme sonrası yolda çukur meydana geldi.
2 KAMYON ÇUKURA DÜŞTÜ
Bu sırada cadde üzerinde ilerleyen iki kamyon, asfaltta meydana gelen çukurun içine düştü.
Sürücüler ve çevredeki esnaf durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Ekiplerin, olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış