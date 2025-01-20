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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Zafer Caddesi'nde oturan S.B., eşi ve çocuğuyla dışarı çıktığı sırada evindeki çöp poşetini de yanına aldı.

S.B., daha sonra çocuğu ve eşi araca geçerken dışarı çıkardığı çöp poşetlerini yakındaki konteynere atmak yerine kaldırımdaki ağacın dibine bıraktı.

ETRAFI KOLAÇAN EDİP UZAKLAŞTI

Çöpü kaldırıma bıraktıktan sonra etrafına bakan S.B., kimsenin görmediğini düşünerek aracına binip sokaktan ayrıldı.

Bir mahalle sakini, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan belediye zabıta ekipleri, belirlenen adrese giderek S.B.'ye 'Kabahatler Kanunu' uyarınca 450 lira idari para cezası uyguladı.