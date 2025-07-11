İstanbul'da yüksek hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar soluğu denizde aldı

Yurdun dört bir yanında yüksek hava sıcaklıkları hakimken İstanbul'da da bu sıcaklıkların hissedilmesiyle beraber vatandaşlar, gün boyu sahilde yüzerek keyifli vakit geçirdi...

İstanbul'da yüksek sıcaklığın etkili olmasıyla termometreler 32 dereceyi buldu. Serinlemek isteyen vatandaşların bir kısmı Kartal Sahili'nde kendini serin sulara bırakırken bir kısmı da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Öğle saatlerinde daha yüksek hissedilen hava sıcaklıklarına rağmen genç-yaşlı fark etmeden vatandaşların gün boyu devam eden deniz keyfi ile ortaya renkli görüntüler çıktı.

''GÜNÜMÜZ GÜZEL GEÇİYOR''

Denize girerek serinleyen vatandaşlardan Sezer Bekiroğlu, bu konuma sıklıkla geldiklerini ve keyifle vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Günümüz güzel geçiyor. Buranın suyu güzel ve temiz, çocuklarla beraber yüzüyoruz. Buradaki gölgeye sandalyelerimizi attık, suya girerek de serinliyoruz, sonra dönüp dinleniyoruz.

Yaz boyunca da boş oldukça yine buraya gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

''YAKIN OTURDUĞUMUZ İÇİN SIK SIK GELEBİLİYORUZ'

Bölgeye gelen bir başka vatandaş Orhan Dinçer ise emekli olduğu için yaz aylarında burada sürekli denize girerek vakit geçirdiğini belirterek, "Buraya pek fazla insan gelemiyor aslında ama biz yakında oturduğumuz için sık sık gelebiliyoruz. Emekliyim, bir işim yok, sadece kışın torunlarımı okula götürüp getiriyorum.

Onun dışında yazın hava güzel olduğu için sürekli buraya gelip denize giriyorum. Arkadaşlarımla beraber ağacın altında gölgede oturup dinleniyoruz." dedi.