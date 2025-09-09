İstanbul'da yürüyen merdivene ters binen kedi gülümsetti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yürüyen merdivene ters yönden binen kedi, aşağı yönlü merdivenle yukarıya çıkmak istedi.
Kedi inen merdivenle yukarıya çıkma eylemini, yorulmak bilmeden defalarca tekrarladı.
Kedinin yürüyen merdivenle mücadelesine tanık olanlar kendilerini izlemekten alıkoyamadı.
KEDİNİN DOĞRU TARAFA YÖNELMESİ GÜÇ OLDU
Kedi, çabalarının sonunda orada bulunan vatandaşların yardımıyla doğru tarafa yönlendirildi.
Merdivene birkaç kez binerek ters yönden yukarı çıkmaya çalışan kediyi bir vatandaşın alarak doğru tarafa koyduğu ve kedinin üst kata çıkmayı başardığı görülüyor.
TELEFONUNA SARILAN KEDİYİ GÖRÜNTÜLENDİ
Havalimanında yürüyen merdivene ters yönden binen kedinin yukarı çıkma çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA YANKILANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, ters yönden ilerlemeye çalışan kedinin üst kata çıkamadığı ve yönünü bulmakta zorlandığı anlar yer alıyor.