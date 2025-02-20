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Haber Merkezi

Türkiye genelinde yaz ayları ve sonbahar bir hayli sıcak geçti.

Aynı şekilde aralık ve ocak ayında da beklenen kar yüzünü özellikle İstanbul'da göstermedi.

İstanbullu kışı kar göremeden kapatacağını düşünürken şubat ayı soğuk başladı ve soğuk devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'u terk edecek gibi durmuyor.

Öyle ki İstanbul'da okullar bile tatil edildi.

Meteoroloji'nin yaptığı son uyarılara göre de kar yağışı şiddetini artırmaya devam edecek.

Ayrıca sadece İstanbul değil, yurdun geneli yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş durumda.

Meteoroloji birçok bölge için uyarı yayınladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM: KAR YAĞIŞI ÜÇ GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede, bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

KAR DEVAM EDECEK

21 Şubat Cuma günü kar yağışının yurt genelinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Muş, Rize, Trabzon, Batman, Ardahan, Artvin, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Ordu, Siirt, Van, Şırnak, Iğdır'da kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve don olaylarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.