İstanbullular dikkat: Kış soğuğu geri dönüyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.

SAĞANAK YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Hafta sonundan itibaren yurdun geniş kesiminde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışı kendini gösterecek.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR

İstanbul'da sağanak yağış, cumartesi günü Avrupa Yakası'nda yerel şekilde etkili olacak. Pazar ve sonrasındaki günlerde ise etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamaya, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor." notu düşüldü.

11 İLE SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.