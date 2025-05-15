İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Haber Merkezi

İstanbul'a sağanak yağış geliyor...

Yaz havası kısa bir süreliğine yurdu İstanbul'u terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunun detaylarını duyurdu.

Yarından itibaren hafta sonunu da kapsayan hava durumu raporlarına göre, Megakent'te gök gürültülü sağanak etkili olacak.

BAŞŞKA HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.