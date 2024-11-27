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İHA

İsveç’te yaşayan Murat Tunç, sevgilisiyle buluşmak için Adıyaman'a uçak bileti aldı.

Sevgilisinin kendisini karşılamaya geleceğini öğrenen Tunç, sevgilisine unutamayacağı bir sürpriz ayarladı.

Tunç danışmaya geçerek, kız arkadaşının kendisini karşılamaya geleceğini ve evlilik teklifi yapmak için görevlilerden yardım istedi.

ANONSLU EVLİLİK TEKLİFİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Güvenlik Sorumlusu Deniz Berk ve beraberindeki güvenlik görevlilerinin yardımı ile kız arkadaşı Sümeyye Rüzgar’a danışmasından anons yöntemiyle evlilik teklif etti.

"GÖZLERİN GÖZLERİME DEĞSİN"

Sümeyye Rüzgar’ın havalimanına girişiyle birlikte, Murat Tunç, “Sümeyye Rüzgar, güzelliğinin her zaman yanımda olmasını, son ana kadar seni seveceğime tanıklık etmeni istiyorum. Ellerin ellerime, gözlerin gözlerime değsin, bir ömür ayrılmasın istiyorum. Benimle evlenir misin?” şeklinde anons etti.

KONFETİ VE MEŞALELİ DANS

Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kıza, damat adayı çiçek vererek önünde diz çöktü ve yüzüğü uzattı. Evlilik teklifine ‘evet’ cevabını alan damat adayı yüzüğü taktı.

Havalimanı çıkışında ise konfeti ve meşaleler eşliğinde dans etti.