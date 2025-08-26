İtalyanlar bu yöntemi kullanıyor: İnanılmaz domates sosu...

Salçalık ve konservelik domates zamanı geldi, kollar sıvandı.

Türk kadınları da kış boyunca tüketmek için kavanoz kavanoz domates hazırlıyor.

Ancak işin sırrı İtalyanlarda....

İtalya denince akla makarna ve pizzalar geliyor ama bu yemeklerin gizli kahramanı aslında domates sosu.

İtalyanlar, yazın en olgun domateslerini özenle saklayarak kış aylarında da taptaze domates sosunun tadını çıkarıyor.

Geleneksel konserve yöntemi, yüzyıllardır aileden aileye aktarılan bir mutfak sırrı.

İTALYAN USULÜ DOMATES SOSU

İtalyan mutfaklarında genellikle San Marzano ya da Roma tipi etli domatesler tercih ediliyor.

Domatesler kabukları soyulduktan sonra kavanozlara yerleştiriliyor, içine sadece biraz tuz ve taze fesleğen yaprağı ekleniyor. Böylece sosun doğallığı bozulmadan korunuyor.

Hazırlanan kavanozlar kaynar suda 30-45 dakika kaynatılarak pastörize ediliyor. Bu yöntem sayesinde konserveler 1-2 yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor.