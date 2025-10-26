Izgarada balık pişirmek için 3 pratik yöntem: Yapışma sorunu tarih oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Izgarada balık pişirirken çoğu kişi aynı sorunla karlılaşıyor. Balıkların çoğu ızgaraya yapışıyor.

Özellikle ince yapılı balıklar, yanlış teknikle pişirildiğinde hem sunum açısından bozuluyor hem de lezzet kaybı yaşanıyor.

Ancak usta şeflerin önerdiği basit yöntemlerle bu sorunu önleyebilirsiniz.

İşte balığın ızgaraya yapışmaması için yapılması gerekenler:

1. Izgaranızı önceden iyice ısıtın

Balığı pişirmeden önce ızgaranın tamamen ısınmış olduğundan emin olun. Soğuk ızgaraya atılan balık, yüzeyi tam mühürlenmeden yapışır. Sıcak ızgara, balığın yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve dağılmasını önler.

2. Balığın yüzeyini hafifçe yağlayın

Balığın hem lezzetini artırmak hem de yapışmasını önlemek için, pişirmeden önce zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Dilerseniz ızgarayı da fırça yardımıyla yağlayabilirsiniz. Bu, balık ile ızgara arasında koruyucu bir katman oluşturur.

3. Balığı doğru zamanda çevirin

Balığı çevirmek için acele etmeyin. İlk taraf tamamen pişmeden çevrilmeye çalışılan balık hem dağılır hem de ızgaraya yapışır. Ortalama 4-5 dakika bekleyip balığın kendiliğinden ızgaradan ayrılmasını sağlayın, ardından dikkatlice ters çevirin.