İzmir Körfezi yeniden kötü kokuyor: Nedeni Siyonabakteriler

Geçen yıl toplu balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi’nde, bu yıl da kötü koku hissedilmeye başladı. Körfezde henüz toplu balık ölümlerine rastlanmazken, hava sıcaklıklarının artmasıyla koku yeniden ortaya çıktı.

YANLIŞ ÇÖZÜMLER, SORUNU BÜYÜTTÜ

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yurga, körfezin tarihçesi ve mevcut durumu hakkında şunları aktardı:

1990’lardan itibaren sanayileşme ve evsel atıkların kontrolsüz biçimde denize verilmesi körfezin kötü kokmasına yol açtı. ‘Islah’ adı altında dere diplerinin betonla kaplanması gibi yanlış çözümler uygulanmaya başlandı. 2000’lerde Büyük Kanal Projesi ile atıklar biyolojik arıtma tesislerine yönlendirildi. Ayrıca Ragıp Paşa Dalyanı’nın kaldırılması, körfezin akıntılarla temizlenmesini sağladı. Bu sayede körfezde belirgin bir iyileşme ve tür çeşitliliğinde artış gözlendi.

NÜFUS ARTTI, ARITMA YETERSİZ

Ancak artan nüfus ve yetersiz arıtma kapasitesi, körfezde kirliliğin yeniden artmasına yol açtı. Dr. Yurga, “Gemilerin ballast tanklarıyla gelen canlılar ve fitoplankton grubu dinoflagellatlar, besleyici tuzlar sayesinde aşırı çoğaldı. 2023-2024 yıllarında tüm körfezi kaplayan bu canlılar, sudaki oksijen seviyelerini düşürdü ve toplu balık ölümlerine sebep oldu. Yanlış müdahaleler ekosistemin dengesini bozdu” dedi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI VE KOKUNUN SEBEBİ

Kokunun kaynağı olarak ölü plankton ve ölü omurgalı, omurgasız canlıları çürüten bakterileri gösteren Dr. Yurga, “Kirlilik nedeniyle ortaya çıkan hidrojen sülfür kokusu, İzmirlilerin 1990’lardan beri bildiği kokuyla aynı. Ayrıca deniz marulları gibi bitkiler güneşin etkisiyle yüzeyde çürüyerek kokuyu artırıyor” diye konuştu.

YANLIŞ MÜDAHALELER SORUNUNU ARTIRIYOR

Dr. Yurga, çevresel müdahaleler hakkında şunları söyledi:

Derelere atık boşaltan sanayi tesislerinin biyolojik filtre takması ve sıkı denetlenmesi gerekiyor. Dinoflagellat türlerini öldürmeye çalışmak, ultra sesle patlatmak veya toksik kil kullanmak ekosisteme zarar verir. Deniz marullarını toplamak da yanlıştır; bu bitkiler oksijenlenmeye yardımcı oluyor. Körfezin kokmaması için yapılacak tek şey, kirliliği durdurmaktır.

EKOSİSTEMİ BOZMAK, ZAMAN KAYBETTİRİYOR

Toplu balık ölümleri ve kokuyu sadece deniz suyu sıcaklığına bağlamanın kolaycılık olduğunu belirten Dr. Yurga, “Aşırı balık avcılığı olmasaydı, ekosistem dengeli olurdu. Yumurtalardan çıkan balıklar denizanası ve diğer planktonları tüketir, aşırı çoğalmalarını engellerdi. Şimdi hem aşırı avcılık hem de artan kirlilik ekosistemi bozuyor. Gelecek nesillere temiz bir körfez bırakmak istiyorsak, uzun vadeli çözümlere odaklanmalıyız” dedi.