Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen "Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali"nin 43’üncü, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen çok sayıda devenin katılımıyla Pamucak Arena'da gerçekleştirildi.

Deve güreşi etkinliğinde sadece develeri değil katılımcıların da geleneksel kıyafetler giydiği görülüyor.

Güreşleri görmeye gelen kalabalık izleyici kitlesi göze çarpıyor.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Güreşseverler, cazgırın manileriyle coştu, bazı vatandaşlar davul ve zurna ile çalınan türkülere eşlik etti. Alanda deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahlar kuruldu. Güreşleri izleyenler piknik de yaptı.

FESTİVALİN 43'ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ

43'üncü kez düzenlenen etkinliğin ilk günkü heyecanı ile devam etmesi bekleniyor.

Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve mücadele etti.

Alanı çevreleyen yamaçlar, soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren deve güreşi meraklılarınca dolduruldu.

SAYGI DURUŞU

Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Müsabakalar öncesinde sahipleri tarafından alanda dolaştırılan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında rakipleriyle mücadele etti.