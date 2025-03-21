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DHA

İzmir, sürekli çevre sorunlarıyla gündeme gelen bir şehir olarak son dönemde yine dikkatleri üzerine çekiyor.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokunun ardından kentte oluşan çöp dağları da vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, çöplerin toplanma aralıklarının uzatılmasıyla bölgede çöp yığınları oluştu.

Çöp toplama aralığının uzun olmasından dolayı mağdur olduklarını dile getiren esnaf, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"ÇÖP ARACI GELMİYOR"

Bölgede çalışan Murat Çelik, "Burada durum içler acısı. Aylardır söylememize rağmen çöp aracı gelmiyor.

Sık sık çöpler yanıyor, söndürebilirsek söndürüyoruz. Yangın, büyüdüğünde itfaiyeye haber veriyoruz.

"HAFTADA BİR GÜN GELSELER BU KADAR ÇÖP BİRİKMEZ"

Geçen gün çöpler yine tutuştu, itfaiyeyi aradık. Çöp aracı haftada 1 gün bile gelse bu kadar çöp birikmez. Atılanlar içinde süngerler, boyalar, kimyasal maddeler var. En ufak ateşte tutuşmaması mümkün değil.

Yağmur yağdığında çöpler yollara sürükleniyor. Hem görüntü kirliliği önlenir hem de daha iyi şartlarda çalışmış oluruz." dedi.

"DÜKKANLAR BİLE YANABİLİR"

Erdem Kızıl ise "Sanayinin tüm çöpü buraya geliyor. Haftada 4-5 kez yangın çıkıyor. İzmir İtfaiyesi buraya çalışıyor. Devamlı yanıyor, sönüyor. Atıkların içinde ne ararsanız var. Buranın böyle olmaması lazım. Temiz olmasını istiyoruz.

Büyük bir yangında dükkanlar bile yanabilir. Çöpler yanarken simsiyah duman çıkıyor. Onu da soluyoruz. Toz toprak oluyor. Burada insan sağlığına zararlı bir durum var. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

"BU PİSLİK BİR AN ÖNCE KALDIRILSIN"

Sanayi çalışanlarından Samet Güneş de konuyla ilgili kalıcı çözüm beklediklerini belirterek, "Burası, çöp atma alanı değil. Yangın çıkması durumunda alevler dükkanlara sıçrayabilir. Bu pisliğin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Kaldırıldıktan sonra da bu alan için bir çalışma yapılması gerekiyor." diye konuştu.