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İzmir'de yangından sonra küle dönen orman havadan görüntülendi

İzmir’in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça’ya sıçrayan orman yangınının ardından geriye kül olmuş ağaçlar ve kararmış toprak kaldı.

AA AA
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeri, gece boyunca alevlerle adeta savaştı.

22 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 22 saatlik çalışmanın ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANAN ORMANDAN GERİYE KALANLAR

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.

Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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