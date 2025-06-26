İzmir'de yangından sonra küle dönen orman havadan görüntülendi

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeri, gece boyunca alevlerle adeta savaştı.
22 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 22 saatlik çalışmanın ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANAN ORMANDAN GERİYE KALANLAR
Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.
Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.