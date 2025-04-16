İzmir'deki Çıfıt Adası'na yürünerek ulaşılıyor

AA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Çıfıt Adası, karaya 100 metre uzaklıkta yer alıyor.

Adada herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Ada'nın bu görüntüsü ve karadan ulaşılabilir olması doğaseverleri cezbediyor.

Seferihisar ilçesindeki ada, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

YÜRÜNEREK ULAŞILABİLİYOR

Çıfıt Adası'na, su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yürüyerek geçilebiliyor.

KUŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

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DOĞASEVERLERİN UĞRAK YENİ

Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.