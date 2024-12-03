Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Panama bayraklı Sinfonia gemisi, kruvaziyer turizminde önemli destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı'na yine yanaştı.

29 Nisan 2025'e kadar her salı limana gelecek MSC Sinfonia, 19 Kasım'da ilk, 26 Kasım'da ise ikinci seferini gerçekleştirdi.

BUGÜN ÜÇÜNCÜ KEZ LİMANA YANAŞTI

Bugün saat 07.00 itibarıyla üçüncü kez limana yanaşan kruvaziyer, İzmir'e bin 951 yolcu getirdi. Turistlerin yanı sıra gemide 751 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

TURİSTLERİN YÜZDE 65'İ KENT MERKEZİNİ GEZECEK

Sinfonia'da çoğunluğu İtalyan ve Yunan uyruklu turistlerin yüzde 35'i limanda bulunan otobüslere binerek, Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrılırken, yüzde 65'i de kent merkezini gezmek için taksilere bindi. Saat 15.00'de limandan ayrılacak Sinfonia'ya İzmir'den 38 yolcu binecek.

İzmir'den hareket edecek gemi, 7 gece 8 gün boyunca Ege ve Adriyatik denizlerini geçerek İstanbul, Korfu, Bari ve Atina Pire'ye uğramasının ardından tekrar İzmir Alsancak Limanı'na demir atacak.

Sinfonia, 29 Nisan 2025'e kadar her hafta İzmir Alsancak Limanı'na gelmeyi sürdürecek.