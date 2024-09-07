İzmir'in doğal cenneti Gediz Deltası, 8 ayda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı İzmir’in eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan ve flamingoların üreme alanlarından Gediz Deltası'nı, yılın ilk 8 ayında 20 bin kişi ziyaret etti.

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DHA

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, flamingoların üreme alanı olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar yüzlerce kuş türünün kaydedildiği bu doğa harikası, kuşların sergilediği görsel şölenle ziyaretçileri büyülüyor.

Biyoçeşitliliğiyle dikkat çeken Gediz Deltası, her yaştan doğaseveri kendine çekerken, bölge yıl boyunca yoğun ilgi görüyor.

YIL BOYUNCA 300'DEN FAZLA KUŞ TÜRÜ BARINIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'nden Mühendis ve İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası hakkında detaylı bilgi verdi.

Aslanapa,

Halk arasında 'İzmir Kuş Cenneti' olarak bilinen bu bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlardan biridir. Çeşitli koruma statülerine sahip olan deltada, Ramsar sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 1'inci derece doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Gediz Deltası, 300'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra memeliler, sürüngenler, amfibiler ve hem tatlı hem de tuzlu su balıkları da bu zengin ekosistemde yaşam buluyor

ifadelerini kullandı.

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Gediz Deltası Sulak Alanı'nın haftanın 7 gün ziyarete açık bir yer olduğunu vurgulayan Aslanapa,

Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde araçlarını otoparka bırakıp, içeriye yaya veya bisikletle giriş yapıyorlar. Giriş ücretsizdir. Doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, kısmen de piknik yaparak bol oksijenli temiz bir havada vakitlerini geçiriyorlar. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz oldu

dedi.

YAZ GÖÇMENLERİNİN YERİNİ KIŞ GÖÇMENLERİ ALIYOR

Eylül ayı itibarıyla Gediz Deltası Sulak Alanı'ndaki kuş hareketliliği hakkında konuşan Aslanapa,

Yaz göçmenleri gidiyor. Kış göçmenleri geliyor. Flamingo üreme adasında yumurtadan çıkan flamingolar uçmayı öğrendi. Buradan Tuz Gölü'ne gidip gelebiliyorlar. Ayrıca Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, İsrail, Akdeniz kıyısındaki ülkelere de gidebiliyorlar. Kış göçmenleri ise buraya Avrupa'dan geliyor. Özellikle Avrupa'da hava çok soğuk olursa, alanımıza çok fazla tür ve sayıda kuş geliyor

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)