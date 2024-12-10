İzmirli akademisyen İngiltere'de kayıplara karıştı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi Prof. Dr. Orhan Erken, öğretim görevlisi olarak çalıştığı İngiltere'de kayboldu.

Cranfield Üniversitesi'nde görev yaptığı bilinen Erken'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Erken'in kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İZMİRLİ AKADEMİSYEN KAYBOLDU

Yapılam yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır.



Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz.