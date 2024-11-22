DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayvaz Nart, öğrencileriyle topladığı araç motorları, bisiklet zinciri, çatal, bıçak, makas gibi çeşitli atık malzemeleri atölyesinde heykele dönüştürüyor.

Bu heykelleri farkındalık yaratmak için öğrencileriyle birlikte yaptığını belirten Nart, "Çevre kirliliğinden en çok etkilenen canlı hayvanlardır. Özellikle bu konuya değinmek için böyle bir çalışma yapmaya başladık." dedi.

"ATIKLARLA HAYVAN FİGÜRLERİ OLUŞTURUYORUZ"

Nart, "Bazı şeyler anlatmakla olmuyor. Bunu sanata da dönüştürmek lazım. Bu eserleri oluştururken, malzemeleri hurdacılardan alıyoruz. Genellikle motor parçaları, çatal, bıçak, makas ve benzeri malzemeleri kullanıyoruz. Bu objeleri bir araya getirerek hayvan figürleri oluşturuyoruz. Ortalama bir eserin yapımı, 1 ay sürüyor." ifadelerini kullandı.

"ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜKLERİNDE DEĞERLİ EŞYALAR OLUR"

Yaptıkları çalışmalardaki amaçlarına değinen Nart, "Topluma vereceğimiz en büyük mesajlardan biri, atıkların aslında çöp olmadığıdır. Geri dönüştürüldüğü zaman daha değerli eşyalara dönüşebileceğidir. Biz eğitimciler olarak bu çöpleri, sanat eserine dönüştürebiliriz.

Bunların aslında çöp olmadığı, dönüştürüldüğü zaman kıymetli bir sanat eserine dönüşebileceği mesajını vermeye çalışıyoruz. Bu eserler yıl sonu sergimizde, okulun sergisinde sergilenecek." dedi.

"HER ŞEYİ DEĞERLENDİRMEK SİZİN ELİNİZDE"

Resim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Tuğçe Kaya (16), "İnsanlardan çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmalarını isteriz. Her şeyi değerlendirmek sizin elinizde. Bu yüzden elinizdeki atık malzemeleri mutlaka değerlendirin." dedi.

Resim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Can Demir (17) de "Projede yer almak benim için gurur. Bu atıklar hayvanlar için zararlı. Bu eserleri sanata dönüştürmek güzel." diye konuştu.