İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Örümcek Adam adam kostümü giyerek depremzede çocukları eğlendirmek için yollara düştü.
Deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerine katılarak 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi.
62 İL GEZDİ
Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 62 ili dolaştı.
ERZURUM'U GEZDİ
Koç, 63'üncü şehir olarak Erzurum'u seçti.
Yerli Pijamalı Örümcek Adam, tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Erzurum Kalesi'ni gezdi.
ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Koç, Cumhuriyet Caddesi'nde kendine özgü hareketler yaparak özellikle çocukları eğlendirdi.
Yanına gelenlere çantasında taşıdığı 'Örümcek Adam' maskotu ve anahtarlığını hediye ederek fotoğraf çektirdi.
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