Haberler



Yaşam



İzmirli Örümcek Adam Erzurum'da

İzmirli Örümcek Adam Erzurum'da 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede çocukları eğlendirmek amaçlı seyahat eden ve bu gezileri sonrasında Türkiye'yi gezme hedefine çeviren Örümcek Adam kostümlü Ayaz Salih Koç, 63'üncü durağı olan Erzurum'a ulaştı.