İznik'e gelen bir grup akademisyen göl kenarında ayin yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo'nun önümüzdeki aylarda Bursa'nın İznik ilçesine yapacağı ziyaret öncesi ilçede inanç turizmi hareketliliği yaşanıyor.
Fransa'dan gelen 42 akademisyen ilçede bir dizi programa katıldı.
TOPLU AYİN YAPTILAR
Ecole des Bernardins'te görev yapan akademisyenler, önce Ayasofya Orhan Camisi'ni gezdi ve ardından İznik Gölü kıyısındaki tarihi Bazilika'ya geçti.
Akademisler, ardından göl kenarında özel olarak hazırlanan alanda toplu ayin yaptı.
PAPA'NIN İZNİK'E ZİYARETİ BEKLENİYOR
Ayini yerel halk ve katılımcılar ilgiliyle izledi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, kasım ayında ilçeye gelmesi bekleniyor.