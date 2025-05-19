Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza

AA

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor....

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında da kent genelinde ulaşım ücretsiz olurken, tatil nedeniyle vatandaşlar planlarını yaptı.

Ancak sabah saatlerinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar yollarına devam edemedi.

SEFERLER YAPILAMADI

Tramvay hattında, sebebi bilinmeyen bir teknik arızadan dolayı seferler yapılamadı.

Metro İstanbul, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SEFERLER EMİNÖNÜ-BAĞCILAR İSTASYONLARI ARASINDA YAPILIYOR

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.