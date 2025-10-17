Kabızlığa karşı en kolay silah buymuş! Uzmanı açıkladı: Günde 2-3 tane tüketin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), kabızlık konusunda yeni bir rehber yayımladı.

Buna göre, son bir hafta içinde en az üç kez tuvalete çıkmamak ya da normalden daha az sıklıkta tuvalete gitmek kabızlığın göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tuvalete çıkmakta zorlanmak veya bağırsakların tam olarak boşalmadığını hissetmek de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında.

Doktorlar için hazırlanan rehberin başyazarı Dr. Eirini Dimidi, “İnsanlar kabızlığın 30’a kadar farklı belirtisini bildirebiliyor” diyerek sorunun ne kadar yaygın olduğunu vurguladı.

Yeni rehber, kabızlık sorununu çözmek için meyve ve sıvı tüketimine odaklanmanın en etkili yöntem olduğunu öne çıkarıyor.

GÜNDE 2-3 TANE KİVİ TÜKETİN

Dr. Dimidi, kabızlığı önlemek ve bağırsak hareketlerini artırmak için gün boyunca iki veya üç kivi tüketilmesini öneriyor.

Kivideki lifler, bağırsaklarda dışkı hacmini artırarak hareketliliği destekliyor ve bağırsaklardaki su miktarını artırarak dışkıyı yumuşatabiliyor.

Buna ek olarak, günde 8-10 adet kuru erik ve çavdar ekmeği tüketmenin de benzer etkiler sağladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, maden suyunun musluk suyuna göre bağırsak sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini, ancak şişelenmiş suyun mineral içeriğinin ülkelere göre değişiklik gösterdiğini vurguluyor.

Kabızlığa karşı en önemli minerallerden biri ise magnezyum. Araştırmalar, magnezyum oksit takviyesi almanın alt karın ağrısı, şişkinlik ve ıkınma gibi şikayetleri azaltabileceğini ve dışkılamayı kolaylaştırabileceğini gösteriyor.