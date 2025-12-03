Kabuklarında gizli: Turunçgil pestisiti böyle arınıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de kış aylarının vazgeçilmezleri olan portakal ve mandalina, bağışıklığı güçlendiren yapılarıyla sofralardan eksik olmuyor.

Ancak bu meyvelerin kabuklarında biriken pestisit yani tarım ilacı kalıntılarına dikkat etmek gerekiyor.

Görünür olmayan bu kimyasallar, kabuğun sert yapısına rağmen iç kısma da nüfuz edebiliyor.

Neyse ki doğru temizlik yöntemleriyle bu risk büyük ölçüde azaltılabiliyor.

İşte, yapmanız gereken uygulama...

PESTİSİTTEN ARINDIRMA YÖNTEMİ

Gıda mühendisleri, meyvelerin 15 dakika boyunca sirke–karbonat karışımında bekletildikten sonra bol su ile durulanmasını öneriyor. Bu işlem yüzeydeki kalıntıların çözülmesine yardımcı oluyor.

Narenciye yüzeyinde yer alan parlaklığın çoğu doğal değil. Ilık suda bekletme yöntemi, bu mumlu tabakanın çözünmesini ve pestisitlerin daha kolay uzaklaşmasını sağlıyor.

Meyve yıkama fırçası kullanmak, kabuğun gözeneklerine tutunan kalıntıların temizlenmesinde etkili bir adım olarak gösteriliyor.

Yıkama sonrası meyvelerin bir bez yardımıyla kurutulması, yüzeyde kalabilecek son kalıntıların da temizlenmesine yardımcı oluyor.